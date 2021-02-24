«Погодой мы не управляем, но можем подготовиться». Воробьев предупредил жителей Подмосковья о снегопадах

В ближайшие два дня в Подмосковье будет опять идти сильный снегопад. В этот период лучше не садиться за руль и по возможности работать из дома. Об этом на своей странице в Instаgrаm сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прошлой зимой все жаловались, что зимы вообще нет. В этом году таких жалоб не слышно, морозы русские, снега хватает. Сегодня снова начинается большой снегопад — и это на два дня. А значит, завтра нас ждут сугробы, гололед и пробки», — отметил глава региона.

Воробьев добавил, что работники дорожных служб продолжат расчищать дороги. Но местным жителям лучше заранее продумать свой маршрут и без острой необходимости не садиться за руль.

«Много работы будет у наших коммунальщиков: прошу держать ситуацию на контроле круглосуточно. Погодой мы не управляем, но можем подготовиться. Жителей прошу быть осторожнее, заранее подумать, как будете добираться на работу. Возможно, стоит отказаться от личного транспорта или и вовсе остаться на удаленке, если такая возможность есть», — обратился он.

Дорожные и коммунальные службы по поручению губернатора Андрея Воробьева продолжают работу по уборке дорог и территорий в усиленном режиме.