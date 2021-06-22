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    22 июня 2021, 22:23

    Воробьев предупредил о новых ограничениях в Подмосковье

    Дамир Матюхин, Елена Маркелова

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предупредил, что если цифры по заражению ковидом будут расти, придется вводить новые ограничения для публичных мест. Глава региона призвал людей быть аккуратными и вакцинироваться.

    «Каждому вакцинированному мы даем сертификаты и QR-коды. Не исключаем, что если ситуация будет так же продолжаться, госпитализация сегодня у нас очень высокая, врачи работают очень напряженно, мы будем думать о следующих ограничениях. Все что касается публичных мест, в случае если мы увидим цифры высокие, будем дальше ограничивать. Больше ничего не остается — это лучше, чем ограничивать плановую помощь тем, кому нужна операция на сердце, на сосудах и другая. Я бы еще раз хотел сказать, что нужно быть очень аккуратными — ковид очень страшная вещь», — сказал глава региона.

    Она также подчеркнул, что сейчас в Подмосковье стоит цель ставить 35-40 тысяч вакцин в сутки.

    «Мы благодарны тем, кто откликнулся на наш призыв. Мы сегодня хорошо идем по вакцинации, наращиваем мощность. Цель выйти на 35-40 тысяч вакцин в сутки. И нам важно, чтобы было понимание среди жителей», — подчеркнул Андрей Воробьев.

    В Москве и области начался прививочный бум. В нескольких центрах вакцинации заметили очереди, а статистика говорит об увеличении записи в четыре раза. О том, как записаться на прививку от коронавируса — читайте в материале «360».