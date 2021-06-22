Воробьев предупредил о новых ограничениях в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предупредил, что если цифры по заражению ковидом будут расти, придется вводить новые ограничения для публичных мест. Глава региона призвал людей быть аккуратными и вакцинироваться.

«Каждому вакцинированному мы даем сертификаты и QR-коды. Не исключаем, что если ситуация будет так же продолжаться, госпитализация сегодня у нас очень высокая, врачи работают очень напряженно, мы будем думать о следующих ограничениях. Все что касается публичных мест, в случае если мы увидим цифры высокие, будем дальше ограничивать. Больше ничего не остается — это лучше, чем ограничивать плановую помощь тем, кому нужна операция на сердце, на сосудах и другая. Я бы еще раз хотел сказать, что нужно быть очень аккуратными — ковид очень страшная вещь», — сказал глава региона.

Она также подчеркнул, что сейчас в Подмосковье стоит цель ставить 35-40 тысяч вакцин в сутки.

«Мы благодарны тем, кто откликнулся на наш призыв. Мы сегодня хорошо идем по вакцинации, наращиваем мощность. Цель выйти на 35-40 тысяч вакцин в сутки. И нам важно, чтобы было понимание среди жителей», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В Москве и области начался прививочный бум. В нескольких центрах вакцинации заметили очереди, а статистика говорит об увеличении записи в четыре раза. О том, как записаться на прививку от коронавируса — читайте в материале «360».