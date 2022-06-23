Воробьев предсказал «охоту» за сотрудниками ушедших из Подмосковья западных компаний

Получившие хороший опыт и высокие компетенции, молодые специалисты из ушедших из Подмосковья западных компаний станут главной целью для рекрутеров, которые предложат им хорошие места в отечественных компаниях. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За ними продолжится охота, их будут дальше продвигать, приглашать на хорошие позиции в компании. В этом у меня нет сомнений», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что для него, как руководителя региона, сейчас гораздо важнее люди, которые могут наладить собственный бизнес в Московской области или открыть дополнительное производство.

«Нам гораздо важнее дополнительно искать людей, которые бы имели и предпринимательскую жилку, и понимание, как открыть свое дело и реализовать мечту. Мы планируем дальше работать в части диалога с предпринимателями и, конечно, продолжить „роуд-шоу“. Сейчас география, может быть, не такая широкая, но мы приглашены в Китай после ковида, который там, к сожалению, до сих пор есть, и в Турцию», — поделился Андрей Воробьев.

Глава Московской области пояснил, что поездка предусматривает знакомство с зарубежными инвесторами, которые готовы открыть свое производство в индустриальных парках Подмосковья.

Технология и производство, которые там хотят нам представить, интересны. К тому же, эти инвесторы имеют желание локализоваться здесь, на нашем рынке, в индустриальных парках. Поэтому будем очень активно работать и сотрудничать с иностранцами Андрей Воробьев

Андрей Воробьев подчеркнул, что новая реальность предусматривает поиск новых компаний, в том числе в других странах, которые готовы прийти в Подмосковье и начать там работу.

«Мы будем ездить, искать, как и, уверен, иностранные компании, семейные компании, и из Европы, в том числе, будут приезжать сюда и заметят нашу поддержку», — подчеркнул он.

Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что главная задача правительства Подмосковья создать уникальный климат, как для российских, так и иностранных предпринимателей, чтобы привлечь их к открытию своего дела в регионе.

«Есть планы, есть перспективы, и самое главное желание инвестировать, делать совместный бизнес. Для нас это важно, мы продолжаем поиск инвесторов и российских, и зарубежных» — отметил губернатор Подмосковья.

Он добавил, что в нынешних условиях малый и средний бизнес не настолько сильно подвергся санкциям и ограничениям со стороны недружественных стран, поэтому остается в Московской области и продолжает развивать свой бизнес.