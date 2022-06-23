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    23 июня 2022, 08:53

    Воробьев предсказал «охоту» за сотрудниками ушедших из Подмосковья западных компаний

    Губернатор Подмосковья Воробьев: молодым кадрам ушедших западных фирм найдут хорошие места

    Анатолий Минкин

    Получившие хороший опыт и высокие компетенции, молодые специалисты из ушедших из Подмосковья западных компаний станут главной целью для рекрутеров, которые предложат им хорошие места в отечественных компаниях. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Воробьев предсказал «охоту» за сотрудниками ушедших из Подмосковья западных компаний

    «За ними продолжится охота, их будут дальше продвигать, приглашать на хорошие позиции в компании. В этом у меня нет сомнений», — отметил Андрей Воробьев.

    Губернатор Подмосковья подчеркнул, что для него, как руководителя региона, сейчас гораздо важнее люди, которые могут наладить собственный бизнес в Московской области или открыть дополнительное производство.

    «Нам гораздо важнее дополнительно искать людей, которые бы имели и предпринимательскую жилку, и понимание, как открыть свое дело и реализовать мечту. Мы планируем дальше работать в части диалога с предпринимателями и, конечно, продолжить „роуд-шоу“. Сейчас география, может быть, не такая широкая, но мы приглашены в Китай после ковида, который там, к сожалению, до сих пор есть, и в Турцию», — поделился Андрей Воробьев.

    Глава Московской области пояснил, что поездка предусматривает знакомство с зарубежными инвесторами, которые готовы открыть свое производство в индустриальных парках Подмосковья.

    Технология и производство, которые там хотят нам представить, интересны. К тому же, эти инвесторы имеют желание локализоваться здесь, на нашем рынке, в индустриальных парках. Поэтому будем очень активно работать и сотрудничать с иностранцами

    Андрей Воробьев

    Андрей Воробьев подчеркнул, что новая реальность предусматривает поиск новых компаний, в том числе в других странах, которые готовы прийти в Подмосковье и начать там работу.

    «Мы будем ездить, искать, как и, уверен, иностранные компании, семейные компании, и из Европы, в том числе, будут приезжать сюда и заметят нашу поддержку», — подчеркнул он.

    Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что главная задача правительства Подмосковья создать уникальный климат, как для российских, так и иностранных предпринимателей, чтобы привлечь их к открытию своего дела в регионе.

    «Есть планы, есть перспективы, и самое главное желание инвестировать, делать совместный бизнес. Для нас это важно, мы продолжаем поиск инвесторов и российских, и зарубежных» — отметил губернатор Подмосковья.

    Он добавил, что в нынешних условиях малый и средний бизнес не настолько сильно подвергся санкциям и ограничениям со стороны недружественных стран, поэтому остается в Московской области и продолжает развивать свой бизнес.