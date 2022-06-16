Андрей Воробьев: Подмосковье продолжило искать инвесторов за рубежом

Подмосковье продолжает поиск инвесторов для реализации проектов в регионе — как в России, так и за рубежом. Об этом в интервью РБК рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Есть планы, есть перспективы, и самое главное желание инвестировать, делать совместный бизнес. Для нас это важно, мы продолжаем поиск инвесторов и российских, и зарубежных», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что представители частного бизнеса не так сильно подвержены санкциям и ограничениям, как крупные компании. Поэтому они сохраняют интерес в сотрудничестве с Подмосковье. Они не хотят упускать возможность развивать бизнес в России и в Подмосковье.

«Наша задача, команды Подмосковья, — не упустить, создать условия, создать необходимый климат, поддержку, которые позволят сделать выбор в пользу Подмосковья, а значит в пользу дополнительных, новых рабочих мест, технологий и продуктов, которые конкурентны», — заключил Андрей Воробьев.