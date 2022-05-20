«Занимаетесь важным вопросом». Воробьев поздравил сотрудников БТИ Подмосковья

Регистрация имущества и недвижимости — важные для каждой семьи вопросы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников БТИ, которые ведут эти направления, с наступающим Днем инвентаризатора.

Он отметил, что это люди, которые занимаются важными для каждого человека вопросами. В субботу, 21 мая, они отметят свой профессиональный праздник.

Я благодарен всем тем, кто занимается очень важным вопросом имущества, регистрацией, недвижимостью, ведь все, что связано с вашей работой, имеет значение Андрей Воробьев.

Он поздравил специалистов БТИ на форуме «Настоящее и будущее государственного учета недвижимости».

«Каждый форум предполагает и знакомство, и поиск чего-то нового, полезного. Каждый присутствующий — кадастровые инженеры, Росреестр, который можно назвать смежниками, — делает очень важное дело», — сказал Андрей Воробьев.

По его словам, партнерство с инженерами и Росреестром — одно из важных направлений работы.

«И в ХХI веке очень хотелось бы, чтобы все это доброе дело было максимально удобным, без головной боли. Чтобы люди, которые сдают документы, своевременно получали все то необходимое — регистрацию, свидетельства», — отметил губернатор.

При налаженных механизмах этой работы регион получает на муниципальном уровне налоги.

«Мне очень приятно иметь возможность поприветствовать вас, пожелать всего самого доброго, чтобы все дни были не только такие солнечные, как сегодня, но еще и теплые», — заключил Воробьев.