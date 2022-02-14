Подмосковье и Росреестр распространят опыт цифрового упрощения услуг

Подмосковье и Росреестр реализовали в прошлом году пилотный проект упрощения государственных услуг. На помощь пришла цифровизация — она ускорила многие процессы. Этот опыт распространят по всей стране.

Пилотный проект Подмосковья и Росреестра помог сократить долю приостановок кадастрового учета домов, а регистрация прав на квартиры по онлайн-заявкам занимает теперь один день.

Это распространят на другие регионы, отметил руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский.

Об этом он сообщил в ходе совещания в Доме правительства Подмосковья. На встрече подчеркнули, что цель — оказывать услуги качественно и быстро, по упрощенной схеме.

Первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов показал Олегу Скуфинскому, как работает Центр управления регионом. Обсудили и результаты за прошлый год, а также цели на 2022-й.

Например, в области уже создали «Геопортал Подмосковья», который каждый день помогает решать важные задачи власти, жителей и бизнеса. Об этом напомнил министр архитектуры региона Владислав Гордиенко.

С помощью онлайн-сервисов, которые теперь доступны на „Геопортале Подмосковья“, уже более двух миллионов пользователей смогли узнать всю интересующую их информацию о своих земельных участках Владислав Гордиенко.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, благодаря работе с Росреестром удалось достичь высоких показателей по многим направлениям.