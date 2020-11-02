Воробьев поручил разобраться с вывозом мусора в Домодедове за две недели

Региональный оператор должен вывезти мусор с площадки в Домодедово в течение двух недель. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вся эта история с мусором в Домодедове должна быть закончена. Я прошу вас: за две недели должны все убрать и тему закрыть. Давайте в ноябре закончим эту тему, чтобы не возвращаться. И контейнерные площадки в Домодедове дополнительные поставьте тоже, пожалуйста», — обратился Воробьев к представителям городского округа.

Глава городского округа Домодедово Александр Двойных заявил, что на некоторых площадках вывоз был приостановлен из-за проведения экспертизы, но в ближайшее время все возобновится.

«Что касается большой площадки рядом с Мираторгом. Мы комиссией совместно с Министерством ЖКХ и региональным оператором фиксируем объемы. И они уже начали подготовку к вывозу навала. Обещают в течение двух недель отчитаться. И уже по результатам судебных решений или арендатор будет платить за этот вывоз, или сам региональный оператор», — объяснил Двойных.

Он добавил, что уже не будут ждать судебного решения. Что касается другой площадки — рекультивации карьера в Долматово — там власти ждут проведения экспертизы. Все результаты обещают показать жителям. Саму рекультивацию также будут проводить под строгим общественным контролем.

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушкин заявил, что дело возьмут на контроль представители прокуратуры региона.

«Помимо гражданского процесса, прокуратура возьмет на контроль вопрос уголовного дела по этой площадке. Ростех видит тут ряд уголовных моментов. Но тем не менее региональный оператор, как договаривались, с сегодняшнего дня начинает вывоз. И в течение двух недель все увезет», — добавил Хромушкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать особые условия работы для граждан старше 65 лет и беременных женщин. Режим самоизоляции для людей из групп риска начал действовать 2 ноября.