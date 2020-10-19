Воробьев поручил жестко разобраться с задержками социальных выплат

Воробьев отметил, что получает на личную почту много обращений по выплатам. Хотя этим должна заниматься горячая линия. Он призвал руководство не забывать обслуживать это направление и помогать людям.

Я хочу поставить задачу разобраться, почему есть сбои с выплатами пособий, и доложить мне на этой неделе. Почему я регулярно на почту получаю вопросы о выплатах? Или у вас нет горячей линии, или что-то в начислениях происходит систематически не так Андрей Воробьев.

Ирина Фаевская подтвердила, что были задержки выплат по безработице.

«Это федеральные полномочия. Но на сегодняшний день все выплаты за сентябрь назначены и выплачены. Но что касается октября, мы еще ждем, когда Минфин России эти ассигнования уточнит», — сообщила министр.

Тем не менее губернатор добавил, что не надо делить федеральные, региональные или муниципальные полномочия. А нужно просто объяснять жителям, когда они получат свои выплаты. Он уверен, что граждане поймут, если им ответить и объяснить причины.

«Наша задача — объяснить жителям, когда они получат деньги. Все несовершенно. И, если есть какая-то задержка, значит, нужно постараться предупредить или объяснить, уделить внимание. <...> Я говорю о системе коммуникации. И любой человек, который ожидает выплат, скажет: „Понимаю, бывает всякое, получу 15-го, а не 10-го“», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что вопрос с двойными платежками решат в Подмосковье до конца года.