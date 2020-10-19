Вопрос с двойными платежками решат в Подмосковье до конца года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на правительственном совещании обсудил с министром жилищно-коммунального хозяйства региона вопрос двойных платежек. Антон Велиховский пообещал решить эту проблему до конца 2020 года.

«То, что касается двойных платежек, тоже поставлено на отдельный контроль. Я думаю, что до конца года мы эту ситуацию нормализуем», — заявил Велиховский.

Воробьев просил как можно быстрее закрыть этот вопрос. По его словам, власти «обязаны поставить точку, чтобы ни в коем случае не нервировать и не раздражать людей некорректными начислениями».

Жители Красногорска жалуются на то, что им приходят двойные платежки за ЖКХ. Виной всему стала управляющая компания «ДЭЗ». Ее исключили из реестра Госжилинспекции за долги. Однако она продолжила выставлять счета 168 многоквартирным домам. В отношении УК открыли уголовное дело.

«Людей вводить в заблуждение и обманывать мы не позволим. Особенно страдает старшее поколение», — говорил губернатор.

Андрей Воробьев заявил, что власти помогут всем пострадавшим от неправомерных действий компании.