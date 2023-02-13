13 февраля 2023, 13:58
Воробьев поручил взять под контроль ремонт теплосетей в Химках по концессии с «Газпромом»
Губернатор Воробьев поручил подготовить план по замене сетей в концессии с «Газпромом»
Взять под контроль работы по замене теплосетей в городском округе Химки поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев, где произошло несколько крупных аварий. Глава региона отметил, что компания «Газпром» в рамках концессионных контрактов вложит в замену сетей на территории городских округов региона 70 миллиардов рублей.
Губернатор отметил, что благодарен корпорации, но необходимо объяснить жителям, какие работы их ждут.
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«Сегодня Евгений Акимович [Хромушин, вице-губернатор Московской области,] встречался с жителями. И вот такое поручение мы дали, чтобы и Денис Владимирович, который занимается концессиями в „Газпроме“, со своей командой четко понимал темп работ в этот весенне-летне-осенний период», — заявил Воробьев.
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Глава Подмосковья напомнил, что без подготовки к предстоящим работам и без контроля ситуация не изменится и жители опять столкнутся с проблемами.
«Без подготовки, концентрации усилий на наших концессиях, если там не будет контроля и понимания хода работ, мы опять будем вынуждены извиняться перед Клином, Солнечногорском, Дзержинским, Химками и так далее», — отметил Воробьев.
Количество жалоб среди жителей городском округе Химки на теплоснабжение этой зимой значительно увеличилось. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пояснил, что проблема кроется в устаревшей теплотрассе, которую нужно заменить.
Министр энергетики Московской области Андрей Самарин рассказал, что работы в городских округах, где есть проблемы с отоплением, проведут в рамках концессионных контрактов с «Газпромом».
«Мы заключили концессию с „Газпромом“ в Химках, Солнечногорске, Клину и Воскресенске. Компания инвестирует, например, в Химках 700 миллионов рублей в этом году», — рассказал Андрей Воробьев.
Он добавил, что работы по замене устаревших коммуникаций проведут в кратчайшие сроки.
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ЖКХ
Андрей Воробьев
Газпром
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