Важное 12 января 2023, 14:57 Андрей Воробьев: теплосети и котельные в Химках масштабно обновят из-за проблем с отоплением Автор фото: Константин Семенец

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Несколько крупных аварий на теплосетях произошло в Химках с начала зимы. Жители жаловались на перебои с отоплением, и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, какие меры предприняли в городском округе для ликвидации проблем на участках.

Зимой прорывы теплосетей случились на Нагорном шоссе, улицах Мельникова и Молодежной. Жалобы приходили на электронную почту губернатора, через социальные сети и «Добродел».

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Андрей Воробьев проверил состояние котельной в Новых Химках, где теплосети уже обветшали и требуют обновления, и поговорил с жителями.

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Видели обращения, беспокойства, справедливые жалобы. Приехали, чтобы рассказать, какие меры предприняты, и еще раз извиниться. Понятно, что ситуация тревожная. Андрей Воробьев

В модернизацию теплосетей Химок вложат более 1,7 миллиарда рублей за ближайшие три года. На эти средства отремонтируют котельные в местах с наиболее частыми сбоями и отключениями.

Автор фото: Константин Семенец

В первую очередь в Химках это коснется Юбилейного проспекта, Молодежной и Зеленой улиц. К осени 2023 года модернизируют 13 котельных, 88 тепловых пунктов и 20 участков теплосетей.

«Котельные, по крайней мере, в Новых Химках — современные. Проблема в том, что теплотрасса, которая залегает на глубине от двух до восьми метров, безнадежно устарела. Ее нужно заменить, а это несколько километров», — объяснил Воробьев.

Автор фото: Константин Семенец

По словам министра энергетики региона Александра Самарина, вскоре обновят состояние сетей и в других городских округах, где наибольшее количество жалоб по отоплению. Это Солнечногорск, Щелково, Чехов и не только.

Мы заключили концессию с «Газпромом» в Химках, Солнечногорске, Клину и Воскресенске. Компания инвестирует, например, в Химках 700 миллионов рублей в этом году. Андрей Воробьев.

Автор фото: Константин Семенец

Губернатор подчеркнул, что в короткий срок — до пяти месяцев — важно заменить самые старые коммуникации.