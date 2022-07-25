«Нужен результат». Воробьев поручил ускорить реконструкцию кинотеатра в Ногинске

Известный кинотеатр «Рассвет» в Ногинске должен как можно скорее возобновить работу, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Таким был договор с инвестором, и жители ждут начала сеансов.

Этот кинотеатр — исторически важное место. Восстановлением здания еще с 2012 года занимаются выкупившие его инвесторы.

Эту работу необходимо завершить в кратчайший срок — такое поручение Воробьев дал главе городского округа Игорю Сухину.

«Инвесторы брали на себя обязательства», — напомнил Андрей Воробьев.

Игорь Сухин доложил, что работа на площадке идет в графике, но есть финансовый вопрос, который вскоре должен решиться.

«Были в пятницу на объекте, заслушали собственников. Как нам говорят, идет все в графике, но есть опасения в том, что пока с кредитом до конца не решено. Заявки отправлены — четыре банка рассматривают. И мы на этой неделе в ручном режиме попытаемся с банками урегулировать этот вопрос», — сообщил глава Богородского округа.

При этом, по его словам, новое оборудование уже приобрели — и лифты, и эскалаторы.

Это здание находится в самом центре, и у нас с вами была договоренность. Если нужна от нас помощь какая-то или рекомендация, мы готовы. Нужен результат, о котором договаривались Андрей Воробьев.

Здание находится на улице 3-го Интернационала. Сейчас оно в частной собственности. Историю кинотеатра мы рассказывали в нашем материале.

Все новости Богородского округа можно узнавать в Telegram-канале.