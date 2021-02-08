Воробьев поручил усилить контроль за ЖКХ, чтобы исключить утечки газа

Управляющие компании и МЧС должны уделить особое внимание тому, чтобы исключить утечки газа в Московской области. Об этом в ходе совещания заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Зима в этом году холодная. Мы это прекрасно видим, чувствуем. И очень хочется этому еще и радоваться. Для того чтобы все радовались зиме, холодному и чистому воздуху, наш блок ЖКХ должен быть максимально мобилизован в текущий период», — заявил Воробьев.

Глава Подмосковья сообщил, что знает о трагическом случае в Щелкове, связанном с утечкой газа. Воробьев распорядился исключить возникновение подобных ситуаций.

«Обращаю внимание и МЧС, и управляющих компаний: уделите дополнительное внимание, дополнительную заботу. Может быть, какие-то объявления. Может быть, где-то проверки должны пройти, чтобы у нас были исключены утечки газа», — заявил он.

Воробьев подчеркнул, что все министры несут персональную ответственность по сопровождению этой работы.

В Гидрометцентре ранее сообщили, что в ночь на вторник в Подмосковье ожидаются 30-градусные морозы.