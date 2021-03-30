«Еще раз внимательно посмотреть». Воробьев поручил усилить газовые проверки в Подмосковье

В Подмосковье усилят проверку газового оборудования и уделят этому повышенное внимание. Такое поручение губернатор региона Андрей Воробьев дал на заседании с руководителями правоохранительных органов.

По его словам, в Подмосковье необходимо вновь внимательно провести все мероприятия, позволяющие обеспечить газовую безопасность.

Вы знаете, что нет-нет, да в старых домах, где существуют газовые плиты, возникают очень печальные события, страдают жители. Я дал команду еще раз внимательно посмотреть на все, что связано с безопасностью Андрей Воробьев.

Глава Московской области подчеркнул, что нельзя допустить и повторения случаев, похожих на прогремевший 19 марта взрыв в многоэтажном доме Химок. Сегодня все силы брошены на то, чтобы помочь жителям.

На заседании он рассказал, что правоохранительные органы в регионе показывают хорошие результаты, но всегда есть к чему стремиться.

«Мы входим в топ-10 самых безопасных регионов в стране. Но всегда есть к чему стремиться, как говорят. Очень хотелось бы, чтобы наши подразделения и дальше работали над тем, чтобы каждый человек чувствовал себя в безопасности», — рассказал он.

Глава Московской области добавил, что службам необходимо работать в команде, а не обособленно, чтобы их результаты по обеспечению безопасности всегда были высокими.