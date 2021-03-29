После взрыва в многоэтажке в Химках расселят еще 6 квартир

Накануне Фонд капитального ремонта сообщил властям Химок, что необходимо расселить еще шесть квартир из третьего подъезда пострадавшего от взрыва дома на Зеленой улице. К работе уже приступили. Их расселят 29 марта.

«Мы немедленно приступили к этой работе. Все эти квартиры будут расселены сегодня. Сейчас люди собирают вещи, со вчерашнего дня их пакуют. Сегодня эти вещи будут перевезены. <…> Мы привлекли подрядчиков, потому что все нужно упаковывать, страховать. Мы привлекли подрядную организацию, взяли грузчиков-специалистов. И все вещи аккуратно перевезем в теплые склады временного хранения», — рассказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Он добавил, что лично проехал все номера в гостиницах, где живут люди из пострадавшего дома. Все их просьбы удовлетворили. С едой у них проблем нет.

«Некоторые жители боятся возвращаться и просят нас помочь с переселением. Пока справляемся своими силами. Но если кто-то захочет еще переселиться, резервный фонд готов», — добавил Волошин.

По словам главы Химок, в подъезде, который пострадал, живут 90 человек, всего в доме — 346 жителей. 36 квартир уже расселили.

Взрыв в многоэтажном домена улице Зеленой Химках прогремел утром 19 марта. По предварительной версии, взорвался бытовой газ на восьмом этаже. В результате ЧП обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Волной снесло стены и балконную перегородку. Погибли четыре человека. Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин рассказал, что восстанавливать дом будут в течение пяти месяцев