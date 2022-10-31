Эксклюзив 31 октября 2022, 11:16 Мокрый снег в Москве прекратится в ночь на 1 ноября — синоптик Синоптик Шувалов заявил о прекращении мокрого снега в Москве 1 ноября "ВКонтакте"

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Меньше чем через сутки мокрый снег в Москве прекратится, но неделя все равно будет холодной. Синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов рассказал «360», какой погоды москвичам стоит ждать в ближайшие дни.

«Снег в ночь на вторник закончится — именно мокрый снег, снег с дождем. Но холодная погода установится на всю неделю», — сказал он.

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Самыми холодными станут четверг и пятница, когда ночью столбик термометра в черте города опустится до -3… -5 градусов. Синоптик предупредил, что по Подмосковью температура воздуха может опуститься еще ниже. Это связано с тем, что небо в эти дни прояснится и произойдет выхолаживание.

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Ливень с градом, мокрым снегом и сильным ветром начался в Москве 30 октября. В интернете появились кадры с упавшими деревьями и почти нулевой видимостью. Это отразилось и на работе аэропортов. По данным сервиса «Яндекс Расписание», из-за непогоды задержали либо отменили почти 60 авиарейсов.

После Москвы мокрый снег пройдет на юге России. В Гидрометцентре заявили, что его ждут на севере и в горных районах Краснодарского края, в предгорье Северной Осетии, Ингушетии и Чечни, а также на Ставрополье.