Подмосковье 16 января 2023, 14:16 Воробьев поручил разработать проект благоустройства пара в Клину Глава Подмосковья Воробьев поручил разработать проект лодочной станции в парке Клина

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Лодочную станцию, кафе и детскую площадку попросили открыть в парке жители городского округа Клин. Об этом в ходе совещания с правительством рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он попросил главу муниципалитета Алену Сокольскую рассказать о том, как проходит реализация запроса жителей.

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«Помните, у нас был запрос в парке на то, чтобы лодочную станцию сделать. И там еще ветхое строение было», — заявил Воробьев.

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Глава городского округа отметила, что министерство имущественных отношений Московской области передало на баланс муниципалитета построенный на пляже объект. Но пока в программу благоустройства городской округ не попал.

«Мы будем сейчас искать инвесторов, чтобы парк в части, приближенной к воде, получил хороший объект. Визуализация и проектное решение у нас есть», — заявила Сокольская.

Андрей Воробьев рекомендовал обратиться к министру благоустройства Московской области Михаилу Хайкину.

«Он хорошо относится к лодочным станциям. Особенно когда они имеют точку притяжения», — добавил губернатор.

Проекты по благоустройству инфраструктуры в городском округе Клин продолжаются. В середине декабря прошлого в муниципалитете объявили конкурс по поиску подрядчика для проведения работ на улице Чайковского. В Комитете по конкурентной политике Московской области заявили, что благоустройство проведут в рамках программы