Подмосковье 15 декабря 2022, 14:47 Конкурс на благоустройство улицы Чайковского объявили в Клину

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Открытый конкурс на выполнение работ по благоустройству улицы Чайковского стартовал в Клину. Прием подачи заявок завершится 23 декабря 2022 года. Уже в 2023 году пешеходная зона будет благоустроена.

На данный момент покрытия дорог и тротуаров улицы Чайковского находятся в плохом состоянии: часть тротуарной плитки и асфальта разрушена, местами отсутствует бордюрный камень. Малые архитектурные формы, такие как скамейки и урны требуют ремонта.

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Благоустройство территории будет осуществляться в рамках региональной государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование пройдет за счет средств бюджета Московской области и округа Клин.

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