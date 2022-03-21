Список системообразующих компаний дополнят в Московской области

Список системообразующих компаний, которые имеют право на получение займов по льготной ставке, будет дополняться. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в прямом эфире 21 марта.

По словам главы Подмосковья, сейчас в этом списке находится порядка 113 предприятий. Все они, как отметил Воробьев, будут иметь льготный режим.

«Безусловно, мы составляем список системообразующих компаний. Вы знаете, что они будут иметь льготный режим — с заметно низкой, более низкой процентной ставкой свою деятельность смогут осуществлять. Знаю, что сегодня утром такая работа нашим правительством была проведена. Список — к 113 существующим будет дополнен, чтобы все ключевые компании получали необходимую поддержку», — подчеркнул Андрей Воробьев.

О возобновлении госпрограммы по поддержке системообразующих организаций российскими властями стало известно 7 марта. Мера должна помочь укреплению экономики и бизнеса в условиях санкций.