Воробьев поручил объяснить жителям Подмосковья, как работает ЦКАД

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил ответственные ведомства объяснить жителей региона, как работает Центральная кольцевая автомобильная дорога. В понедельник, 27 декабря, открыли один из ее участков.

«Прошу очень доходчиво и понятно объяснить жителям, как и куда можно проехать по ЦКАД. Ко мне уже много обращений», — заявил Воробьев.

Он попросил доходчиво объяснить, какие города уже связаны, «какие 25 километров будут запущены» в скором времени.

Утром в понедельник губернатор Подмосковья вместе с зампредом правительства России Маратом Хуснуллиным дали старт новом участку ЦКАД протяженностью в 170 километров. Заработали ЦКАД-1, ЦКАД-4 и ЦКАД-5.

До этого в ноябре были открыты ЦКАД-3 и частично ЦКАД-5. Запуск всей Центральной кольцевой автомобильной дороги запланирован на лето 2021 года. Задача скоростной трассы — разгрузить транзитный трафик.

Проезд по ЦКАД почти везде будет платным. Ориентировочно один километр для легковых автомобилей будет стоить 4,8 рубля, для грузовиков — от 7,2 до 15,7 рубля.