Самый протяженный участок ЦКАД открыли в Подмосковье

Важный масштабный проект, который президент огласил в 2013 году. Сегодня он, по сути, завершен. <…> Сегодня очень важное событие, потому что бетонка — это всегда было что-то невероятное, это просто ад для грузовиков <…>. Сегодня ситуация меняется. И эта новая артерия даст новое развитие экономике и другому качеству экологии, удобству жителей Андрей Воробьев.

На церемонии также присутствовал председатель госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Источник фото: телеканал «360»

«Был создан штаб, который работал в еженедельном режиме обязательно. Как правило, либо в субботу, либо в воскресенье мы собирались здесь в еженедельном режиме. Все участки проехали. Качество неплохое, время эксплуатации покажет. Мы также приняли решение, что все построенные участки будут эксплуатировать сами строители. То есть они сами будут отвечать за то, что они построили», — заявил Хуснуллин на церемонии открытия трассы.

ЦКАД-1 проходит по территории Подольска, Домодедова и Новой Москвы.

ЦКАД-4 соединяет трассы М-7 «Волга» и М-4 «Дон». Дорога проходит по юго-востоку Подмосковья: по Домодедовскому, Богородскому, Павлово-Посадскому, Воскресенскому, Раменскому городским округам и Электростали.

ЦКАД-5 огибает Истру, Солнечногорск, а также Наро-Фоминский и Одинцовский городской округ.

В ноябре были открыты ЦКАД-3 и частично ЦКАД-5. Запуск всего ЦКАД запланирован на лето 2021 года. Проезд по Центральной кольцевой автодороге почти везде будет платным.

Ориентировочно один километр для легковых автомобилей будет стоить 4,8 рубля, для грузовиков — от 7,2 до 15,7 рубля. При использовании транспондера автомобилисты будут платить в два раза меньше. Об этом написал портал trans.ru.