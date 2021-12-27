Воробьев поручил обеспечить округа Подмосковья техникой для вывоза снега

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил чиновникам обратить внимание на вывоз снега, для которого нужна специальная техника. Об этом он заявил во время заседания регионального правительства.

«Нужно обратить внимание не только на механизацию уборки дворов, но и на важность вывоза снега. Для этого нужна другая техника — автомобили КамАЗ», — заявил глава региона.

Он подчеркнул, что уборка снега и его вывоз — это разные процессы, и попросил чиновников проконтролировать именно вторую часть очистки области от снежных завалов.

Воробьев отметил, что спецтехнику уже вручали дорожникам, но в январе последует еще одна большая поставка машин.

Губернатор обратил внимание на то, что особенно хорошо уборка в области должна проходить во время новогодних праздников и школьных каникул, чтобы все прогулки и развлечения были доступными и удобными для жителей Подмосковья, в том числе из-за спокойного проезда по зимним дорогам.

Андрей Воробьев передал рабочим 37 современных тракторов и погрузчиков, которые приобрели за счет областного бюджета. Врученная техника должна улучшить качество уборки дворов в девяти округах: Реутове, Балашихе, Долгопрудном, Королеве, Котельниках, Ленинском, Одинцове, Дзержинском и Химках.