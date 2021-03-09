Воробьев поручил главам округов, чтобы улицы радовали глаз после благоустройства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания с зампредами обозначил задачи по благоустройству дворов и общественных пространств. Глава Подмосковья заявил, что центральные улицы городов тоже должны радовать глаз.

«Весной мы активно приступаем к благоустройству подъездов, дворов, общественных пространств. В этом году мы еще добавили средства на то, чтобы ключевые центральные или важные улицы городов также радовали глаз. Речь идет о заборах, тротуарах — всем том, что делает удобной и комфортной жизнь человека», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что каждый из глав должен выделить приоритетные задачи по приведению в порядок важных территорий. Воробьев привел в качестве примера деревню Петрищево в Рузском городском округе, где был построен музей «Зоя».

«Идеально, чтобы все без исключения улицы радовали глаз, но начнем с самых больших, проходных и будем двигаться по этой программе каждый год», — указал глава Подмосковья.

Воробьев добавил, что ежегодно будут выделят средства для того, чтобы люди чувствовали перемены к лучшему, а города становились более привлекательными.

Глава Московской области также сообщил о планах по строительству ультрасовременной детской клиники в Красногорске.