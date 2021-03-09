Ультрасовременная детская клиника появится в Красногорске

В 2021 в Красногорске планируется строительство ультрасовременной клиники, состоящей из 28 профилей. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

«Мы начинаем ряд серьезных медицинских объектов строить в 2021 году. В частности, детскую больницу в Красногорске. Это, не побоюсь этого слова, не только ультрасовременное здание, но и клиника, где будет 28 профилей. Она также реализуется при полной поддержке нашего президента», — рассказал он.

Губернатор обратил внимание, что это достаточно сложный объект.

Также важной темой на совещании стало строительство социальных объектов.

«Мы говорили про молодежный лагерь „Авангард“, который находится в „Патриоте“. Вот его построили за год — 50 тысяч квадратных метров. Поэтому мы внимательно и аккуратно взяли курс на ускоренную сдачу социальных объектов. Как минимум в срок, а лучше досрочно», — пояснил он.

Воробьев добавил, что в Подмосковье большой спрос на детсады, школы и медучреждения.

«Сейчас только бюджетных школ у нас 27 в стройке. Очень важно, чтобы они сдавались к 1 сентября. Или вторая их часть, как мы тоже делаем, — после второй четверти», — отметил глава региона.

Андрей Воробьев также обратил внимание на ответственность глав за ход строительства стратегически важных объектов, которые находятся на их территориях. Все дело в том, что большая часть из них идет по президентским проектам. Поэтому сроки, качество и исполнение должно быть на высоком уровне.