Воробьев поручил благоустроить все прилегающие к ТЦ территории

Все территории, которые прилегают к торговым центрам в Подмосковье, должны быть благоустроены. Об этом губернатор Московской области сообщил на совещании с зампредами.

Он отметил, что из опыта Подольска видно — иногда территория, которая должна радовать глаз жителей, оставляет желать лучшего — несмотря на то, что там ведется частный бизнес.

«Я обращаю внимание нашего блока потребрынка на то, что все частные торговые объекты и прилегающие к ним территории должны быть благоустроены», — подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что это прямая ответственность и собственника, и глав округов, и профильных министерств.

Андрей Воробьев также затронул еще одну важную для жителей Московской области — чистую воду. Он отметил, что сейчас в Дзержинском уже завершились все работы.

«В Дзержинском мы завершили мероприятия. Я попрошу сегодня главу доложить, как жители почувствовали изменения в части потребления чистой воды», — сказал глава региона.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что экзамены и последние звонки в Подмосковье должны пройти максимально безопасно. При этом мероприятия должны остаться качественными, с позитивным настроем.