Вопрос 15 тысяч дольщиков в Подмосковье решат в 2022 году

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании с областным правительством поднял вопрос дольщиков. Он отметил, что за 2022 год планируют выдать ключи или компенсации для 15 тысяч человек.

По его словам, у жителей всегда есть обеспокоенность, не будет ли отставаний или сбоев.

«Прошу вас своевременно и, может быть, с опережением, инициативно выходить на группы, которые переживают по своему жилью, и своевременно информировать», — сказал Воробьев.

За 20 лет от недобросовестных застройщиков в Подмосковье пострадали 111,5 тысячи человек. Губернатор региона сообщал, что к началу этого года уже решили вопросы 65,8 тысячи дольщиков.

Задачу закрыть вопрос с обманутыми дольщиками поставил президент Владимир Путин. Полностью проблему планируют решить в 2023 году.