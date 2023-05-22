Подмосковье 22 мая 2023, 13:04 Воробьев поблагодарил жителей за участие в опросе о главных изменениях в Подмосковье Глава Подмосковья Воробьев пообещал выполнить все идеи жителей из опроса на «Доброделе» Пресс-служба губернатора Московской области

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Предварительные результаты опроса среди жителей Московской области о том, что изменилось в их муниципалитете, а также что они хотят улучшить, уже известны. На эти данные необходимо обратить внимание главам городских округов, а также сотрудникам отраслевых организаций. Об этом в ходе совещания правительства заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что все пожелания жителей об улучшениях необходимо провести до конца этого года.

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«Хочу сказать, что мы провели достаточно большое голосование, за что огромное спасибо нашим жителям», — заявил Воробьев.

Губернатор напомнил, что участники опроса отвечали, что изменилось в местах, где они живут, а также что им хочется улучшить. Всего собрали 161 тысячу ответов.

«Развернутый, подробный анализ делает МЭФ с коллегами. Это сложная работа, потому что ответы не стандартизированы», — отметил глава Подмосковья.

Андрей Воробьев добавил, что публикацию с мнениями и пожеланиями жителей опубликуют в первой декаде июня, когда он выступит с ежегодным отчетом. Губернатор подчеркнул, что необходимо сохранить такой способ прямой связи с жителями и по другим вопросам, которые волнуют людей.

В качестве примера он привел места отдыха и центральные парки. Глава Подмосковья подчеркнул, что важно понять, что, по мнению жителей, нужно сделать, чтобы рекреационные зоны стали привлекательнее.

Мнения жителей Московской области для обращения губернатора Андрея Воробьева собирают на портале «Добродел». Любой человек может сообщить о волнующих проблемах городского округа, а также предложить пути их решения. Глава Подмосковья отметил, что такая обратная связь увеличивает вовлеченность жителей в решение важных вопросов и повышает эффективность властей региона.