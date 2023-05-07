Подмосковье 07 мая 2023, 12:52 «Вовлеченность жителей помогает». Воробьев — об опросе на портале «Добродел»

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На портале «Добродел» любой житель Подмосковья может принять участие в подготовке к предстоящему обращению главы региона. Нужно написать о главных проблемах города, района или поселка и предложить пути их решения, сообщил в программе «Вести-Москва. Неделя в городе» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Жители активно участвуют, предлагают на „Доброделе“ разные инициативы. И мы знаем, какие проблемы есть в Удельной в Раменском районе или в Некрасовке в Люберцах, или в Лобне. Такая коммуникация помогает, такая вовлеченность жителей. Я очень надеюсь, что она влияет на нашу результативность», — сообщил Воробьев.

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Всю информацию проанализирует команда специалистов. Это возможность напрямую поучаствовать в принятии важнейших в регионе решений.

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