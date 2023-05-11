Подмосковье 11 мая 2023, 12:27 Воробьев поблагодарил волонтеров и жителей Дзержинского за гумпомощь бойцам СВО

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Городской округ Дзержинский отправил свыше 40 тонн гуманитарной помощи участникам СВО, реанимационную машину, 120 квадракоптеров и многое другое снаряжение. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров, жителей, предпринимателей, администрацию за поддержку бойцов.

Из Дзержинского на передовую передали 20 автомобилей и около двух тысяч комплектов снаряжения, обуви, а также других вещей, необходимых в зоне СВО.

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Губернатор встретился с главой городского округа Владимиром Шелухиным и выразил благодарность за участие в помощи.

«Я хочу поблагодарить и всех волонтеров, и жителей. Знаю, что вы принимаете активное участие в помощи, заботе об участниках СВО и их семьях. Продолжайте сопровождать эту очень важную работу», — сказал Андрей Воробьев.

Он напомнил, что во всех городских округах Московской области работают центры поддержки семей военнослужащих.

«Они должы по-прежнему уделять внимание всем, чьи отцы и мужья ушли выполнять свой служебный, государственный долг», — заключил губернатор.

Гуманитарные грузы из Дзержинского отправляют в зону СВО почти каждую неделю.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о масштабном ремонте старых коммунальных сетей в Дзержинском.

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