Воробьев: плановая медпомощь в Подмосковье не должна пострадать из-за коронавируса
Губернатор Подмосковья Воробьев: плановая медпомощь в регионе оказывается, несмотря на ограничения
Подмосковные врачи делают все возможное, чтобы жители могли получать плановую помощь, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Когда такая напряженная ситуация, когда опять зашкаливают вызовы скорой помощи каждый день, конечно, плановая помощь оказывается. Но нагрузка на ковид всегда дает о себе знать, количество врачей ограничено, ресурсы ограничены», — сказал глава региона в эфире канала «Россия 1».
Воробьев подчеркнул, что плановая помощь не должна страдать из-за этого. Он также поблагодарил врачей за то, что они прилагают усилия, чтобы этого не произошло.
Плановая помощь не должна страдать. Спасибо нашим врачам, они делают все, чтобы этого не произошло
С 28 октября по 7 ноября в Московской области действует режим нерабочих дней, но плановую медицинскую помощь местные жители будут получать в прежнем режиме. Изменений в работе поликлиник не будет, но в субботу и воскресенье они будут работать по сокращенному графику.
Плановых пациентов прекратят принимать только стоматологии. Они перешли на оказание только экстренной помощи. Пункты вакцинации продолжат работу в обычном режиме.
Губернатор ранее призвал жителей максимально сократить контакты и остаться на это время дома. Ситуация с распространением коронавируса в Московской области тяжелая, поэтому необходимо прервать цепочки заражений, пояснил он.