Воробьев: плановая медпомощь в Подмосковье не должна пострадать из-за коронавируса

Подмосковные врачи делают все возможное, чтобы жители могли получать плановую помощь, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Когда такая напряженная ситуация, когда опять зашкаливают вызовы скорой помощи каждый день, конечно, плановая помощь оказывается. Но нагрузка на ковид всегда дает о себе знать, количество врачей ограничено, ресурсы ограничены», — сказал глава региона в эфире канала «Россия 1».

Воробьев подчеркнул, что плановая помощь не должна страдать из-за этого. Он также поблагодарил врачей за то, что они прилагают усилия, чтобы этого не произошло.

Плановая помощь не должна страдать. Спасибо нашим врачам, они делают все, чтобы этого не произошло Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

С 28 октября по 7 ноября в Московской области действует режим нерабочих дней, но плановую медицинскую помощь местные жители будут получать в прежнем режиме. Изменений в работе поликлиник не будет, но в субботу и воскресенье они будут работать по сокращенному графику.

Плановых пациентов прекратят принимать только стоматологии. Они перешли на оказание только экстренной помощи. Пункты вакцинации продолжат работу в обычном режиме.

Губернатор ранее призвал жителей максимально сократить контакты и остаться на это время дома. Ситуация с распространением коронавируса в Московской области тяжелая, поэтому необходимо прервать цепочки заражений, пояснил он.