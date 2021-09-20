Более 3,5 млн жителей Подмосковья привились от коронавируса

В Московской области от коронавируса привились более 3,5 миллиона жителей. План по вакцинации в регионе выполнили на 95%, отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

«Осенью традиционно отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Не стоит забывать, что и коронавирус никуда не ушел. Чтобы обезопасить себя и близких от опасной болезни, необходимо сделать прививку. На данный момент это самый эффективный способ защиты. Такой возможностью воспользовались уже свыше 3,5 миллиона человек», — уточнила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Всего в Московскую область поставили свыше 4,1 миллиона доз вакцины от коронавируса. Нехватки препаратов в регионе нет.

Для того чтобы привиться от COVID-19, нужно прийти в любой удобный прививочный пункт. Сейчас они работают в поликлиниках, торговых центрах и МФЦ. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Все адреса пунктов есть на интерактивной карте. А с подробной информацией о вакцинации в Московской области можно ознакомиться на сайте регионального Минздрава.