Воробьев обозначил важность IT-сферы в современном образовании

В 2021 году в школах Московской области будет сделан упор на IT-сферу. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время встречи с директорами и учениками в режиме онлайн.

Андрей Воробьев отметил, что сейчас самое главное — компьютеры. По его словам, в настоящее время наблюдается огромный спрос на специалистов по программированию и администраторов.

«Форма имеет значение, как мы знаем. Но ключевое — это, конечно, преподаватели. Вы знаете, у нас четверть валового регионального продукта — торговля. Сегодня вы все прекрасно видите, как стремительно освещается в IT интернет-доставка и так далее. <…> И если кому-то эта профессия, это увлечение по душе, то наша задача — в этих классах дать как раз это прикладное образование», — заявил губернатор.

Губернатор добавил, что также надо взаимодействовать с компаниями, чтобы школьники могли получить дополнительные навыки.

Для того чтобы идти в ногу со временем, в новом здании школы в Видном оборудовали современные лаборатории и классы химии, физики. Учебное заведение входит в топ-100 по Московской области.

«Мы закупили в рамках этого нового здания, которое открывается, 100 новых компьютеров и 30 планшетов. И открыли там новый технологический профиль, который предусмотрен именно для IT-сферы», — рассказала глава Министерства образования Московской области Ирина Каклюгина.

Директор школы Татьяна Викторовна выразила благодарность Воробьеву от педагогического состава, учеников и их родителей за новую пристройку.

«Гимназия — гуманитарная школа, но нам хотелось бы современных условий, конечно. Мы понимаем, что новый технический профиль надо было здесь создавать», — поделилась директор.

Кроме того, сегодня Андрей Воробьев сообщил, что в 2021 году в Подмосковье должны построить 39 новых школ.