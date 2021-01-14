Почти 40 новых школ построят в Подмосковье в 2021 году

В Московской области в 2021 году должны построить 39 новых школ. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с директорами и учениками в режиме онлайн.

«В прошлом году мы ввели 32 школы. На этот год план у нас — 39 новых школ. Задача очень важная — школы строить. Но не менее важная и ключевая задача — это качество образования. Мне очень приятно, что, по разным оценкам экспертов, мы находимся в лидерах по качеству среднего образования», — отметил Воробьев.

Глава региона также поздравил учеников с началом учебного года уже в 2021-м.

«Очень приятно видеть наших директоров, родителей, учеников. Вы знаете, что Московская область растет, развивается», — сообщил он.

Губернатор отметил, что сейчас стоит важная задача — строительство школ. Также ключевой задачей он назвал и качество образования.

«По разным оценкам экспертов, мы находимся в лидерах по качеству среднего образования. Но всегда есть к чему стремиться. Мы часто это повторяем», — добавил Воробьев.

Он предложил собравшимся поделиться предложениями или жалобами на качество образования.

«Я ставлю задачу министру, а она у нас человек-новатор, чтобы внедрялись все самые современные методики. Чтобы контроль, сопровождение образования были не раз в году по итогам выпускных экзаменов, а систематически», — подчеркнул губернатор.

С 11 января все школы Подмосковья перешли на очное обучение. Но занятия проходят по строгому регламенту.