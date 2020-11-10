Воробьев объяснил, зачем посетил красную зону в ковидном госпитале

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил пациентов с COVID-19 в красной зоне госпиталя на базе выставочного центра «Патриот». Он также пообщался с врачами, которые там работают, чтобы понять, как налажен процесс лечения. Об этом глава региона рассказал в эфире радио «Эхо Москвы».

Сейчас в госпитале лечат почти тысячу человек. Губернатор региона отметил, что посетить красную зону было важно для понимания ситуации.

«Мне важно было проверить не только как создаются койки, кислород и так далее, а как идет процесс лечения и взаимодействие с военными врачами, протоколы. [Узнать] о состоянии, в том числе и моральном, больных — важно было пообщаться. Я это сделал с утра», — уточнил Воробьев.

В госпитале работают военные врачи и медики из Одинцовской больницы. Многие из них спасали жизни и во время первой волны пандемии.

«Есть партнерство, взаимодействие, все четко знают, чем заниматься, в какое время и очень приятно было услышать от пациентов слова благодарности в адрес врачей. У врачей миссия, которую они очень достойно несут — это меня порадовало, было очень приятно слышать от пациентов такие добрые слова о врачах», — заключил губернатор.

В выставочном центре «Патриот» уже развернули более 1420 коек — к кислороду из них подключены 1020. Больных лечат 150 медиков Подмосковья и почти 900 специалистов, выделенных в Министерстве обороны России.