Воробьев объяснил, почему решили открыть госпиталь в «Крокусе»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, почему было решено открыть временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в выставочном комплексе «Крокус Экспо». Он сообщил, что даже при весеннем карантине не было такой необходимости в дополнительных местах, как сейчас.

«Мы открываем госпиталь в „Крокусе“. Существует график открытия коек. Например, „Патриот“, который мы открыли пару месяцев назад, сегодня заполнен наполовину. Напомню, что весной, когда мы построили „Патриот“ и „Крокус“, они практически остались незадействованными, то есть волна ушла. А сегодня нет карантина, экономика работает, и мы видим, что койки заполняются», — рассказал он в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

При этом он отметил, что, благодаря мобилизации и вливании огромных денежных средств, в области удается проводить плановые операции и медицинские осмотры.

«Мы дополнительно койки создали, мы не забрали койки под ковид», — подчеркнул губернатор.

Воробьев также добавил, что в Подмосковье продолжается контроль масочного режима в общественных местах, школах и предприятиях. Глава области обратил внимание, что с серьезным вызовом пандемии столкнулось не только население, но и Министерство здравоохранения с органами власти.

По словам губернатора, сейчас перед властью стоит задача — избежать остановки экономики и работы предприятий.