Подмосковье не допустит остановки экономики из-за пандемии коронавируса

Власти Подмосковья считают своей главной задачей не допустить остановку экономики из-за пандемии. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Наша задача — избежать остановки экономики, избежать остановки работы предприятий, поэтому мы убрали дискотеки и все то, что называется увеселительными мероприятиями. Мы убрали все то, что не ранит нашу экономику», — сказал Воробьев в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

Губернатор объяснил, что сейчас в регионе непростая ситуация с коронавирусом. Число госпитализаций продолжает расти. Больницы постоянно ищут врачей и медицинский персонал. Закупка лекарств и средств индивидуальной защиты поставлена на поток: все необходимое приобретается ежедневно.

К настоящему моменту в Московской области выявили более 90 тысяч заболевших COVID-19. Уже выздоровели 67 585 человек. Летальных исходов зафиксировано 1 691.

При этом мужчины переносят COVID-19 чаще тяжелее, чем женщины. Врачи связывают такую реакцию организма с действием половых гормонов.