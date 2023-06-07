Подмосковье 07 июня 2023, 14:17 Воробьев заявил об увеличении числа победителей школьных олимпиад в Подмосковье Губернатор Подмосковья Воробьев: количество победителей школьных олимпиад выросло до 375 Пресс-служба губернатора Московской области

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Качество образования в Подмосковье растет. По этому показателю регион занимает второе место в России. Об этом в ходе обращения к жителям заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что рейтинг высчитывается на основании результатов единого государственного экзамена для выпускников, основного государственного экзамена для девятиклассников и по числу победителей школьных олимпиад.

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«Мы хорошо двигаемся по качеству образования. Это не эмоция — мерилом является и ЕГЭ, и ОГЭ, и школьные олимпиады. Занимаем уверенно второе место в стране по образованию. В прошлом году на олимпиаде мы завоевали 309 медалей, в этом — 375», — заявил Воробьев.

Он добавил, что самое большое количество медалей в Подмосковье привезли школьники Физтех лицея имени Капицы из Долгопрудного. Сейчас там учатся дети из 56 регионов России. Андрей Воробьев поблагодарил директора учебного заведения Марину Машкову за ее труд.

«Надеюсь, что каждый следующий год мы также будем прирастать, потому что это очень приятно, когда ребята учатся побеждать, когда ребята увлечены. Мы со своей стороны будем мотивировать», — заявил губернатор Подмосковья.

Глава региона отметил, что каждый год в Подмосковье открывают по 35 новых школ. При этом учебные заведения возводят по новому формату с дошкольным отделением. Каждое из новых зданий рассчитано на 2 — 2,5 тысячи человек. Еще один такой образовательный центр откроют в следующем году.