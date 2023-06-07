Подмосковье 07 июня 2023, 14:05 Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье Губернатор Подмосковья Воробьев: ежегодно в регионе открывают 30 детских садов и 35 школ Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Ежегодно в Подмосковье открывают 30 новых детских садов и 35 школ. При этом темпы и объемы строительства растут. Об этом в обращении к жителям заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что сейчас в регионе при строительстве образовательных учреждений начали внедрять новый формат с дошкольными отделениями.

Реклама

«Каждый год мы строим детские сады. 30 детских садов и 35 школ. Каждый год стараемся строить больше. Мы ушли в формат и видим эффект, когда школа строится на 2 — 2,5 тысячи человек с дошкольным отделением. Один из таких образовательных центров будет сдан 1 сентября следующего года. По нормам должен быть на год позже, но сегодня строители нас радуют и сдают объекты досрочно», — рассказал губернатор Подмосковья.

Он подчеркнул, что открытие новых учебных заведений очень важно, потому что 20% жителей региона — это дети. Только в прошлом году в Московской области родилось 73 299 детей. В этом году их количество станет еще больше, потому что сегодня на свет появились на 900 младенцев больше, если сравнивать с аналогичным периодом в 2022 году. Их необходимо обеспечить местами в детских садах, добавил губернатор.