Важное 06 июля 2023, 16:31 «Новое явление». Андрей Воробьев — об уникальности Информационного центра Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальности Информационного центра Подмосковья

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Недавно созданный Информационный центр Подмосковья стал уникальной площадкой, где оперативно реагируют на все, что происходит в социальных сетях и на других ресурсах, чтобы оказать поддержку жителям. Губернатор Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik сообщил, что здесь работают «молодые и талантливые коллеги», которые делают новости максимально доступными и понятными людям.

Новый центр координирует работу областных пресс-служб, администраций городских округов, СМИ.

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«Это весьма новое явление, которое только оттачивает свою работу. Молодые талантливые коллеги стараются сделать так, чтобы те новости, которые приходят для жителей и тех, кто интересуется той или иной сферой, были доступны, понятны», — сказал губернатор.

Такие подходы к работе с информационным полем, по словам Андрея Воробьева, позволяют сделать так, чтобы реагирование на все важные процессы в Подмосковье было адекватным и своевременным.

Безусловно, это позволяет нам оперативно реагировать на те проблемы, вопросы, инциденты, которые случаются. Это пока такая проба пера, первый месяц работы. Андрей Воробьев

Каждому обращению в информационном центре Подмосковья присваивают статус о решении проблемы. Еще одна его функция — отработка негативных обращений. Модераторы получают все сообщения из социальных медиа, видят заявки и просьбы жителей в аккаунтах губернатора.

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