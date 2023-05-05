Важное 05 мая 2023, 17:53 Цифровой контроль за безопасностью. Андрей Воробьев показал министру МЧС технологии в Подмосковье Андрей Воробьев показал министру МЧС технологии безопасности в Подмосковье

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Московская область — первый в России регион, который оповещает жителей о статусе прибытия скорой помощи. Они получают СМС, а в планах — внедрить возможность связаться с бригадой. Еще технологии помогают следить за пожарами, информировать людей о важных событиях и не только. Все системы, работающие для этого, губернатор Андрей Воробьев презентовал министру МЧС России Александру Куренкову.

В Подмосковье есть областной Центр обработки вызовов Системы-112. Чтобы диспетчеры не пропустили ни одного вызова, внедрили IP-телефонию. То есть когда территориальные центры службы 112 перегружены, звонки автоматически переводятся сюда.

Систему единого реагирования 112 мы создали вместе со всем правоохранительным блоком по указу президента в 2015 году. Андрей Воробьев

В числе важных нововведений — план о переводе Системы-112 на отечественное программное обеспечение без остановки приема вызовов и внедрение искусственного интеллекта для анализа общения диспетчеров и заявителей.

Каждые сутки на единый номер 112 поступает свыше 30 тысяч обращений. Важное место среди них занимают те, что связаны с возгораниями и палом травы.

Кроме того, Подмосковье первым в России стало информировать жителей о статусе прибытия скорой помощи, а скоро планируют внедрить функцию связи с бригадой.

Цифровой контроль за пожарами

Еще одно важное цифровое решение в Подмосковье — система оперативного управления силами тушения лесных пожаров. Она работает в областном Центре управления регионом.

Благодаря этому вся Московская область охвачена наземным, авиационным, космическим и видеомониторингом лесных возгораний.

Мы активно начали внедрять систему видеонаблюдения, устанавливаем камеры высокого разрешения на сотовых вышках. В прошлом году я докладывал о них президенту — 127 камер работают на 360 градусов. Андрей Воробьев

Губернатор добавил, что у каждой охват — около 25 километров, это позволяет мониторить всю территорию леса.

«Есть Центральная диспетчерская служба, которая имеет доступ по всей Московской области, и 28 диспетчеров, которые видят каждый свой участок. Они отвечают за него и в части обнаружения, и в части реагирования», — добавил Андрей Воробьев.

До конца года планируют усовершенствовать систему — модернизировать нейросеть, чтобы сократить время реагирования диспетчера с 30 до 10 минут за счет автоматического определения точных координат мест возгорания.

Вместе с тем установят 20 фотоловушек для борьбы с нарушениями в лесу и навалами мусора.

Информационный центр

Информационной центр Подмосковья создали в феврале 2023 года. Он координирует работу областных пресс-служб, администраций городских округов, СМИ.

В нашем информационном центре работают коллеги, которые реагируют на все, что происходит в сетях, в информационном поле для того, чтобы максимально оказать поддержку, помощь человеку, отреагировать на ситуацию. Андрей Воробьев

Губернатор доложил министру МЧС России, что в этом центре, например, областная пресс-служба МЧС может прислать новость, которую модераторы передадут в профильные СМИ.

Еще одна функция информационного центра — отработка негативных обращений. Модераторы получают все сообщения из социальных медиа, видят заявки и просьбы жителей в аккаунтах губернатора.

Важно, чтобы граждане получали интересующую их информацию своевременно. От оперативности и грамотности сбора и анализа во всех сферах жизни зависит грамотность принимаемых решений. Александр Куренков

Каждому обращению в информационном центре Подмосковья присваивают статус о том, решен ли вопрос или еще находится в работе, оповестили ли человека.

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