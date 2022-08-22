Южно-Лыткаринская дорога — долгожданный и важный для Подмосковья проект, отметил губернатор Андрей Воробьев. Строительство началось на прошлой неделе. Теперь, по его словам, задача — контролировать работу регулярно. Трасса станет полноценным дублером МКАД.

Она сможет пропускать через себя по 40 тысяч машин в сутки. ЮЛА будет сетью хордовых дорог и развязок протяженностью 45 километров — от Ленинского округа до Люберец.

Строительство дороги началось в Ленинском городском округе. Там уже забили первую сваю. Губернатор Подмосковья призвал главу округа Алексея Спасского усиленно следить за стройкой.

Дорога долгожданная, большая, важная. Это 45 километров в очень загруженных населенных пунктах. Прошу регулярно контролировать Андрей Воробьев.

Такое поручение он дал Спасскому на заседании правительства Подмосковья.

«После того как дан старт строительству, очень важна динамика. Это из той же серии, что капитальный ремонт или любой другой объект. Когда мы участвуем, помогаем строителям, заказчикам и подрядчикам, когда сопровождаем их, объекты сдаются заранее или по крайней мере в срок», — сказал Воробьев.

Губернатор упомянул и другие важные для Ленинского округа проекты.

«Это округ, который растет, развивается. Жители просили нас и о новых автобусах, и о поликлиниках, и о торговых центрах», — напомнил Воробьев.

Спасский доложил о найденных решениях по каждому вопросу.

«Чуть меньше недели прошло с вашей рабочей поездки в наш городской округ. Мы отработали все ваши поручения. Их было достаточное количество», — подчеркнул он.

Поликлиники

Один из важных для Ленинского городского округа проектов — строительство двух поликлиник в жилом комплексе «Пригород Лесное».

Это две большие поликлиники — по 500 посещений — для детей и для взрослых Алексей Спасский.

По его словам, оба помещения появятся на одном участке. Срок ввода — 2024 год. Таким образом, новый медицинский кластер сможет обслуживать по тысяче пациентов в смену.

Торговый центр

Строительство торгового центра в жилом комплексе «Пригород Лесное» — еще один вопрос, ставший важным для людей. Они попросили губернатора перенести объект ближе к домам, ведь изначально по плану он был достаточно отдален.

Срок начала строительства сдвинули по просьбам жителей на два года — с 2025-го на 2023-й. Завершится оно в течение двух лет.

Реконструкция шоссе

По словам Спасского, заключен контракт на реконструкцию Каширского шоссе и строительство развязок между Каширкой и Володарским шоссе.

«Асфальт практически положен на тех двух полосах, которые были в процессе ремонта», — сообщил он.

Каширское шоссе расширят до шести-восьми полос. Кроме того, обустроят три разноуровневые транспортные развязки, на которых движение будет бессветофорным.