Как новый дублер разгрузит МКАД и магистрали. Новолыткаринское шоссе избавит Подмосковье от пробок

Символическим забиванием сваи в Ленинском городском округе начали строительство новой Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА). К 2026 году Новолыткаринское шоссе станет частью транспортной системы на юго-востоке Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ЮЛА станет полноценным дублером МКАД с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки. Она будет представлять сеть хордовых дорог и развязок общей протяженностью 45 километров — от ЖК «Бутово Парк» Ленинского округа до микрорайона Зенино в Люберцах.

Возводят ЮЛА, чтобы разгрузить Московскую кольцевую автодорогу и вылетные трассы М2 «Крым», М4 «Дон», М5 «Урал». Благодаря ее появлению время в пути между населенными пунктами сократится более чем в два раза. Объект реализуют на основе государственно-частного партнерства.

«Проект развивался непосредственно при нашем участии, структурировался, все решения в части финансирования банком приняты. Мы с весны начали доработку проектно-сметной документации, а сейчас уже совершили полноценное финансовое закрытие и теперь уже выделяем деньги по основной линии», — рассказал первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер.

Это далеко не первый дорожный проект Газпромбанка, одного из лидеров рынка инфраструктурного финансирования в России, на принципах государственно-частного партнерства. С таким инвестором можно не сомневаться, что все этапы реализации шоссе пройдут по графику и даже с опережением сроков.

ЮЛА построят в три этапа

Строить трассу будут в три основных этапа. Первый подразумевает возведение моста через Москву-реку в Ленинском округе. На втором этапе появится связь с магистралью М12 Москва — Казань и Северо-Восточной хордой столицы, в ноябре 2024 года будет сдана развязка в Люберцах. Затем, к 2026 году, построят основной ход дороги.

«Мы заинтересованы в этом, как никто другой. Поскольку дорога будет платной, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы сдать объект раньше, чтобы окупаемость проекта шла по времени в более ранние сроки, чем это запланировано в нашей финансовой модели», — пояснил Бруссер.

От сокращения сроков строительства выиграют все. Инвесторам важна в том числе и окупаемость, а жителям Подмосковья — время в дороге без пробок.

Важно, что все проектные решения принимались только в диалоге с жителями близлежащих населенных пунктов и городов. Для этого создали несколько рабочих групп, которые проводили встречи со всеми участниками процесса. Пригласили жителей и на официальное начало строительства.

«МКАД сейчас перегружена. Наша задача — сделать следующее удобное сообщение, потому что мегаполис растет, Подмосковье растет, запрос огромный на развитие инфраструктуры», — пояснил губернатор Андрей Воробьев.

Новолыткаринское шоссе — уже не первый объект, который строят в Подмосковье в рамках государственно-частного партнерства. Совместно с инвесторами в первом квартале 2024 года будет сдана Мытищинская хорда, а в 2027 году — Егорьевское шоссе.