Важное 25 января 2023, 19:45 «Мы были инициаторами». Андрей Воробьев — о контроле за вывозом строительного мусора в Подмосковье Губернатор Подмосковья рассказал о важности контроля за вывозом строительного мусора

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Внедрение системы электронных талонов на вывоз строительного мусора помогло усилить контроль за нарушениями в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что регион был инициатором в вопросах фото- и видеофиксации, а также получил поддержку президента.

Система контроля позволяет отслеживать по камерам нелегальных перевозчиков строительного мусора и штрафовать их.

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«Мы были инициаторами в вопросах фото- и видеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — объяснил Воробьев.

Об этом он сообщил на коллегии Главного управления МВД России по Подмосковью.

Сегодня благодаря технологиям мы имеем возможность фиксировать, наказывать и изымать транспортные средства. Андрей Воробьев

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил МВД за низкий уровень преступности в Подмосковье.

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