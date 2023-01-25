25 января 2023, 19:45
«Мы были инициаторами». Андрей Воробьев — о контроле за вывозом строительного мусора в Подмосковье
Губернатор Подмосковья рассказал о важности контроля за вывозом строительного мусора
Внедрение системы электронных талонов на вывоз строительного мусора помогло усилить контроль за нарушениями в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что регион был инициатором в вопросах фото- и видеофиксации, а также получил поддержку президента.
Система контроля позволяет отслеживать по камерам нелегальных перевозчиков строительного мусора и штрафовать их.
Реклама
«Мы были инициаторами в вопросах фото- и видеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — объяснил Воробьев.
Об этом он сообщил на коллегии Главного управления МВД России по Подмосковью.
Сегодня благодаря технологиям мы имеем возможность фиксировать, наказывать и изымать транспортные средства.
Андрей Воробьев
Ранее Андрей Воробьев поблагодарил МВД за низкий уровень преступности в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
Реклама
Реклама