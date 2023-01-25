Важное 25 января 2023, 18:37 Андрей Воробьев поблагодарил МВД за низкий уровень преступности в Подмосковье

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Третий год подряд Подмосковье входит в число регионов России с наименьшей преступностью. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил правоохранительный блок за конструктивное сотрудничество и работу в этом направлении.

На коллегии Главного управления МВД России по Подмосковью он заявил, что в регионе налажено четкое и плодотворное сотрудничество с органами внутренних дел.

Я хотел бы подчеркнуть очень важный момент нашей работы на протяжении 10 лет — это конструктивное сотрудничество со всем правоохранительным блоком. Андрей Воробьев

По словам губернатора, за всю историю совещаний с правоохранительным блоком не было ни единого случая, когда кто-то сказал бы: «Это не моя тема».

«Обеспечивать перемены, решать вопросы на развивающейся территории без партнерства и участия разных, в том числе силовых блоков просто нереально. Поэтому мы это ценим», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Уже третий год подряд Московская область — в топ-10 регионов России с самым низким уровнем преступности. На это повлияло множество факторов.

И когда на коллегии говорят спасибо региональной власти за поддержку, инфраструктуру, технику, ремонт, оснащение, мы считаем, что это наша прямая обязанность. Андрей Воробьев

Разбоев и грабежей в Подмосковье стало на 15% меньше, вымогательств — на 33%, а преступность в общественных местах сократилась почти на 8%.

Кроме того, на 22,5% стало меньше происшествий с участием несовершеннолетних, на 5,7% — наркопреступлений.

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