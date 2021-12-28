Воробьев назвал успешной реализацию программы социальной газификации в Подмосковье

В Подмосковье программа социальной газификации коснется порядка 300 тысяч человек. Губернатор региона Андрей Воробьев назвал ее очень своевременной для области.

Воробьев на встрече с журналистами заметил, что сама программа также способствует социализации граждан. Для участия в ней необходимо просто подать заявление.

«Это очень важная программа. Мы с ней, похоже, справляемся. <…> В текущем году 30-40 тысяч человек точно получат газ, задача в январе — уже 70 тысяч человек увидеть», — подчеркнул глава Московской области.

По словам Воробьева, газификация в Подмосковье идет по экспоненте. Голубое топливо к концу 2022 года могут получить все 115 тысяч домовладений. Такая помощь является для жителей области очень своевременной.

«Когда президент объявил эту программу, мы понимали, что больше всего она коснется Подмосковья. <…> Проект учит нас всех социализироваться. Это самые разные семьи, и пенсионеры, и молодые ребята», — заключил губернатор.

На 27 декабря в Подмосковье в рамках президентского проекта социальной газификации подключили 14-тысячное домовладение. Топливо подвели 36 тысячам жителей региона, а 1083 населенных пункта полностью газифицировали.