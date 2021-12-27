Газ подключили к 14 тысячам домовладений Подмосковья по президентскому проекту

В Подмосковье в рамках президентского проекта социальной газификации подключили 14-тысячное домовладение. На сегодняшний день газ получили 36 тысяч жителей региона, полностью газифицированы 1083 населенных пункта.

Знаменательным 14-тысячным оказался дом Татьяны Николаевны Гвоздевой — жительницы деревни Лобково Рузского городского округа. По ее словам, жилье было построено в 1965 году: с тех пор они жили здесь без газа. Обходились углем и дровами.

«До социальной газификации заявку на подключение я не подавала из-за высокой стоимости, но, конечно, мы с внуком ждали, когда газ придет и к нам. Президентская программа облегчила жизнь. Сейчас всем довольны, спасибо „Мособлгазу“, менеджерам, рабочим. Мы очень рады, что у жителей нашей деревни теперь в домах всегда тепло», — рассказала Татьяна Николаевна.

Сейчас в Рузском городском округе полностью догазифицированы 10 населенных пунктов, всего в муниципалитете в программу социальной газификации вошел 71 населенный пункт, где живут около 10 тысяч человек.

По словам генерального директора АО «Мособлгаз» Игоря Баранова, благодаря президентскому проекту газ жителям Подмосковья стало возможно проводить на льготных условиях.

«Сейчас мы подключили 14 тысяч домовладений, выполнив задачу по пускам на этот год, и не планируем останавливаться на достигнутом. До конца 2022 года будут догазифицированы все населенные пункты, в которых ранее был газопровод, но жители которых по различным причинам не могли позволить себе провести газ в дом», — рассказал он.

Закон о социальной газификации в начале июня 2021 года подписал президент РФ Владимир Путин. Теперь газ будет бесплатно подводиться к границам домовладений. Для подключения по программе домовладение должно быть официально зарегистрировано и находиться в пределах населенного пункта, который вошел в программу. Подать заявку на догазификацию можно в одной из 674 стационарных и мобильных точек, в офисах социальной газификации, а также онлайн: на порталах «Госуслуги», «Добродел», Единого оператора газификации и на сайте Мособлгаза.