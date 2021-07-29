Воробьев назвал создание велодорожек и тротуаров приоритетом Подмосковья

Жители Подольска во время прямой линии с губернатором Московской области Андреем Воробьевым пожаловались на то, что у них в городе нет велодорожек. Глава региона заявил, что создание велосипедных дорожек и тротуаров— приоритетный проект властей Подмосковья.

Воробьев отметил, что раньше в Московской области вообще отсутствовали велодорожки.

«Сейчас это наш приоритетный проект. Создание тротуаров и велосипедных дорожек. Мы видим огромный запрос. Будем обязательно информировать о появлении велодорожек в каждом муниципалитете», — подчеркнул он.

Губернатор попросил всех ответственных за этот вопрос оповещать жителей каждого городского округа о том, когда и где у них появятся велодорожки, а также какими они будут.

Также во время прямого эфира Воробьев рассказал, что строительство школы в Павшинской Пойме начнется в ближайшее время. Для учебного заведения уже есть участок. Школа будет большая и очень хорошая. Он отметил, что власти Московской области знают о дефиците школ в Красногорске, и будут решать эту проблему.