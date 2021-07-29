Жители Павшинской Поймы попросили построить в районе школу. Во время прямой линии Андрей Воробьев пообещал начать строительство в кротчайшие сроки.

«Мы в ближайшее время в Павшинской Пойме начнем строительство школы. Я вынужден объяснить нюансы этого чудовищного процесса — банкротства. Дело в том, что земля действительно есть, а стройка не идет. Школа запланирована там, она будет большая и очень хорошая. Мы в этом году получаем участок земли из этой конкурсной массы. Это заняло большое количество времени», — уточнил губернатор.

Он добавил, что власти региона знают о дефиците школ в Красногорске. Эту проблему будут решать. Вопрос с детскими садами и школами в Павшинской Пойме стоит на особом контроле.

«Я хочу подчеркнуть, что и по детским садам, и по школам, в этом микрорайоне мы занимаемся очень серьезно», — заявил Воробьев.