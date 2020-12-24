Воробьев назвал россиянина, который удивил его в 2020 году

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «360» рассказал о человеке, который в этом году его поразил. Им оказался актер и телеведущий Дмитрий Харатьян.

По словам главы региона, Харатьян совершенно неожиданно оказался среди тысяч волонтеров, помогавших старшему поколению.

Весной народный артист России Дмитрий Харатьян вместе с волонтерами ездил к подмосковным пенсионерам, чтобы доставить им продукты и лекарства.

«Он совсем не молодой парень, но в этих рядах проявил лучшие свои человеческие качества. Я хочу его поблагодарить. И много других известных людей тоже весной добросовестно работали и тоже включились в эту работу», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Кроме того, губернатор поблагодарил свою команду за добросовестное отношение к делу, президента России Владимира Путина за постоянную поддержку и каждого жителя Подмосковья за понимание непростой обстановки, которая сложилась в 2020 году.

«Спасибо жителям за взаимопонимание. Оно тоже пришло не сразу. Это был диалог. Мы старались разъяснить логику наших действий. Мы вынуждены были начать активно разъяснять те опасные моменты, которые могли бы привести к тотальному заболеванию, особенно старшего поколения. Мы стараемся и старались не переборщить», — добавил Андрей Воробьев.