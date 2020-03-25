«Самое время проявить человеческие качества». Дмитрий Харатьян присоединился к волонтерам и помог пожилым в Подмосковье

рНародный артист России Дмитрий Харатьян вместе с волонтерами ездит по подмосковным пенсионерам, чтобы помочь им с продуктами и лекарствами. По его словам, сейчас самое время показать свои лучшие человеческие и гражданские качества.

«Надо думать о будущем и о том, чтобы, по возможности, сделать все необходимое, чтобы уберечь наше здоровье, здоровье нашей нации, людей. Конечно, в группе риска находятся люди старшего поколения, 65+. Очень важно для каждого человека осознание того, что он может сделать полезного, какую реальную пользу принести для сдерживания эпидемии, разрастания ее», — сказал Харатьян в интервью «360».

По его словам, он участвует в общероссийском волонтерском движении, которое сейчас, во время эпидемии коронавируса, помогает одиноким пожилым людям совершать покупки, не выходя из дома.

Жизнь продолжается, и, конечно, нужно понимать, что для поддержания жизни нужны продукты, нужна помощь, внимание. Сейчас то самое время, когда нужно проявить свои гражданские качества, человеческие качества и помочь старшему поколению пережить этот кризис Дмитрий Харатьян.

Харатьян отметил, что его мама живет в Московской области и, как и все жители старше 65 лет, находится под контролем властей. Прямо во время разговора с «360» он позвонил своей матери Светлане Тизенко, которой 84 года, а та сказала, что соцслужбы связывались с ней буквально сегодня.

«Спросили, нужна ли мне какая-либо помощь. Я сказала, что я под строгим надзором своего сына», — сообщила женщина.

В Московской области, по последним данным, коронавирус выявили у 41 человека. Власти попросили людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, оставаться дома, на самоизоляции. С продуктами и лекарствами им помогают волонтеры.